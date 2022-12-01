Зберігається загроза завдання противником найближчим часом ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та військових об’єктах.

Пріритетом російських загарбників залишається утримання позицій на сході України, а також сухопутного коридору до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу.

"Пріоритетом РФ залишається утримання позицій в Донецькій та Луганській областях, а також сухопутного коридору до окупованої території Криму", - сказав він.

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За словами Громова, противник продовжує вести повномасштабну збройну агресію на території України і готує нові сили для поповнення свого війська.

"На базі військових частин, вищих військових навчальних закладів, навчальних центрів, з’єднань країни-агресора триває підготовка мобілізованого особового складу. Ворог продовжує переміщувати особивий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій для комплектування нових підрозділів, а також для тих підрозділів, які зазнали втрат. Поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів", - зазначив він.

За його даними, протягом тижня військово-транспортна авіація РФ виконувала завдання щодо переміщення особового складу, озбороєння, військової техніки, запасів матеріально- технічних засобів. Водночас ворог продовжував завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

"Зберігається загроза завдання противником найближчим часом ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах", - наголосив Громов.

Він також заявив про можливі провокації РФ на кордоні найближчим часом. Громов зазначив, що противник продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської , Курської та Белгородської областей РФ угруповування військ "для ведення демонстраційних дій".

"Ми очікуємо, що противник в подальшому буде зберігати військову присутність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки в райони ведення активних бойових дій; противник продовжить артилерійські та ракетні обстріли населених пунктів з території РФ, не виключено, що буде здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону", - додав він.

Загрози з боку РФ: що відомо

Як стало відомо сьогодні, 1 грудня,Росія готує новий масований удар по Українін. На це вказують супутникові знімки, на яких можна побачити, що на аеродромі "Енгельс-2" спостерігається активність. Там нібито два десятки дальніх бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 готують до чергової атаки.

Окрім цього, у РНБО прокоментували жахливі прогнози військових експертів. Данілов закликав громадян перестати весь час чекати "якихось неприємностей".

Після цього у ЗСУ повідомили, що РФ тримає в Джанкойському районі 750 одиниць озброєння і техніки. Окупанти сподіваються посилити цими резервами свої угрупування на двох напрямках.

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