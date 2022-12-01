Секретар РНБО закликав перестати весь час чекати "якихось неприємностей".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував заяви про "сотні тисяч ракет, якими кошмаритимуть" Україну.

В ефірі національного телемарафону він закликав громадян перестати весь час чекати "якихось неприємностей".

"Я хочу попередити, що інформацію потрібно ретельно аналізувати. Росія вкидає багато дезінформації. Ми повинні спиратися лише на офіційні повідомлення. Люди, які називають себе військовими експертами і не вилазять з екранів, я хотів би, щоб вони користувалися лише перевіреною інформацією", — наголосив Данілов.

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За його словами, українська влада обов'язково попередить громадян, коли буде ракетний обстріл.

"Є система оповіщення, вона працює. Вони займаються знищенням нашої енергосистеми понад два місяці, це непросте завдання, фахівці займаються питанням, щоб світло не вимикалося у наших громадян. Атаки будуть, але ми робимо все, щоб енергосистема вистояла", — підсумував секретар РНБО.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, через російські удари по обʼєктах критичної інфраструктури України ситуація в енергосистемі є важкою. У більшості регіонів запроваджено аварійні відключення світла.

Згідно з оцінками експертів, наступний масований удар Росії по Україні за участю бомбардувальників неминучий. Експерти попереджають про нову потужну повітряну атаку РФ, аналізуючи супутникові знімки аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом.

У Раді попередили українців, що повністю відновити енергосистему України протягом зими буде неможливо. Зазначається, що в Європі немає такої кількості обладнання, яке вимагає Україна, для його виготовлення необхідно не менше шести місяців.

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