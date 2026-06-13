У ЗСУ розповіли про головне завдання РФ біля Краматорська

Військовий зазначив, що якщо брати поточний місяць, то російські війська наростили свої спроможності щодо використання дронів на оптоволокні.

Російські війська активізували штурми на Слов’янському напрямку, тоді як Краматорський залишається відносно спокійним, але під постійними ударами артилерії, тактичної авіації та дронів. Про це розповів підполковник, речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, пише "Суспільне".

Вони стали більше застосовувати дрони типу "Молнія" та активно використовують оптоволоконні системи по Краматорську.

"На поточну годину ворог проводив чотири штурми на Слов'янському напрямку, на Краматорському напрямку ворог ніяких штурмових дій не проводив. В цілому, якщо брати поточний місяць, то противник активніше себе почав проводити на Слов'янському напрямку і традиційно більш-менш спокійно на Краматорському напрямку", - розповів Запорожець.

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За його словами, Краматорський напрямок в цілому найтихіший, напевно, на східному фронті, тому що противник все ж таки свої зусилля зосереджує.

"На обхідних маневрах це з боку і Костянтинівського напрямку і намагається щось сформувати з боку Слов'янського напрямку. Тому Краматорський не такий активний щодо штурмових дій; однак противник часто використовує ствольну артилерію на цьому напрямку і активно застосовує вже на сьогоднішній день дрони на потоволокні по Краматорську. І тактична авіація теж активніше працює цього місяця відносно травня", - пояснив він.

Запорожець зазначив, що якщо брати поточний місяць, то російські війська наростили свої спроможності щодо використання дронів на оптоволокні. Захисник додав:

"Якщо раніше ми фіксували, що противник використовує катушки 15-20 кілометрів, то на сьогоднішній день вже чітка грань вималюється - це 19-23 кілометри. Це ось і в принципі дистанція до Краматорська - це десь до 20 кілометрів противник все ж таки має вогневий вплив на саме місто і активніше почав застосовувати саме дрони на оптоволокні".

За словами військового, російські війська стали більше застосовувати дрони типу "Молнія" по Краматорську.

"Минулого місяця ще було, за даними розвідки перехоплення, що противник нарощує свої спроможності щодо застосування безпілотних літальних апаратів "Молнія" по Краматорську. Їхня задача - це зігнати цивільне населення від своїх домівок подалі і в цілому кошмарити нон-стоп цей населений пункт. Факт збиття цих же "Молній" на сьогоднішній день нашим корпусом і приданими підрозділами, які в оперативному переаткуванні у нас в корпусі, показують високі результати знищення цих дронів. Однак вони долітають, коли масово намагаються атакувати цей населений пункт", - зауважив він.

Запорожець зазначив, що у світлу пору доби дронова активність більша по населеному пункту, а вночі цивільні, які до комендантського часу якісь свої справи не встигають завершити, чують, наскільки активно працює дронова складова в небі над Краматорськом.

"Костянтинівський напрямок по-своєму важливий для російських окупантів, а щодо Краматорського, то цілий травень у противника тривали підготовчі дії розбудови плацдарму за рахунок усіх складових, які в нього є. Була велика кількість застосувань і тактичної авіації, і безпосередньо ствольної артилерії. На сьогоднішній день противник активніше намагається проводити штурми", - сказав речник 11 армійського корпусу.

Комунікаційник також розповів, що був різкий скачок штурмів від 7 до 20 середньодобової кількості. Це було тоді, коли російські війська намагались тиснути на цьому напрямку.

"Щодо Костянтинівського напрямку спостерігаємо, що противник намагається формувати якісь обхідні маневри відносно Краматорська, які можуть в подальшому , ймовірно, розвиватися в випадку, якщо противник буде в подальшому захоплювати населені пункти, він все ж таки буде намагатися знову ж таки обходити Краматорськ. Як показує практика ще за часів ОТУ "Луганськ", коли противник заходив в той же самий Торецьк, він намагався обходити місто, потім в нього це не виходило, він втягувався в місто", - розповів Запорожець.

Він навів середньодобову кількість російських втрат в смузі відповідальності 11 армійського корпусу:

"За минулий місяць, це від 50 до 90 бійців російської армії щоденно; це якась кількість росіян "300", якась "200". Якщо немає евакуаційних заходів, то і дії, скажімо так, перетворюються в "200". Тому противник несе втрати; однак політичні рішення та військові цілі вони наразі вимагають якихось активних дій, і вони діють там, де у них є можливості та забезпеченість особовим складом".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що російське командування вимагає, щоб окупанти до кінця літа наблизилися якомога ближче до Запоріжжя. Для цього росіяни намагаються просуватися одночасно на кількох ділянках фронту.

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