Інформація про загибель інших двох дітей підтверджується.

6-річний хлопчик з Синельниківщини, якого вважали загиблим, вижив.

Про це повідомив щойно очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Є уточнена інформація щодо жертв удару по Синельниківщині. Один з дітей, 6-річний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували", - написав Лисак.

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Він додав, що як кажуть лікарі, зараз у малого позитивна динаміка.

"На жаль, це єдина втішна новина. Інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується", - зазначив голова ОВА.

Раніше Лисак інформував про трьох загиблих дітей на Синельниківщині: 14-річна дівчинка і два хлопчика – 6 та 8 років. Тоді він озвучив кількість загалом загиблих у місті від удару - шестеро людей. Ще шестеро постраждали.

Зазначалось, що пошкоджені зо три десятки приватних будинків. 4 практично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили.

Атака на Дніпропетровщину

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровщину. Під обстрілом було також місто Дніпро. Через ворожий удар спалахнув п'ятиповерховий будинок, він частково зруйнований.

Як повідомляв Лисак, загалом з 16 постраждалих у місті половина – в лікарні. Всі в стані середньої тяжкості. Але цифра не остаточна. У людей осколкові поранення, перелами, гематоми, різані рани.

У Кривому Розі троє поранених. З них двоє - в лікарні в стані середньої тяжкості.

У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств. На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

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