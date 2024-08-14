З Кінбурнської коси загарбники можуть бити по півдню України.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, чому Кінбурнська коса важлива як для України, так і для окупаційних сил. За його словами, дана акваторія є шляхом до морських портів Миколаєва.

В етері телеканалу "Ми - Україна", він додав, що цю акваторію треба ще буде обстежувати щодо мінної безпеки. В цю ділянку впадає річка Дніпро з Херсонської області, а тому після знищення росіянами Каховської ГЕС, туди могло потрапити досить багато вибухонебезпечних предметів.

Плетенчук зазначив, що акваторія Дніпро-Бузького лиману важлива для України та для ворога.

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"На жаль, станом на зараз вона прострілюється з Кінбурнської коси", - каже він.

Як пояснив речник ВМС, з Кінбурнської коси загарбники можуть бити також і по Миколаєву та інших містах. Сили оборони періодично завдають ударів у відповідь.

Кінбурнська коса: що відомо

Як відомо, росіяни окупували Кінбурнську косу на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі це єдина частина Миколаївської області, яка залишається під ворогом.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснював, що росіянам важливий контроль над Кінбурнською косою, оскільки це дає їм змогу блокувати роботу Миколаївських портів.

Однак ворог не має там спокійного життя. Сили оборони здійснюють рейди на Кінбурнську косу. Зокрема, це сталося й в ніч на 9 серпня. Тоді спецпризначенці ГУР провели рейд на Кінбурнську косу та знищити десятки російських окупантів та їхню техніку.

Згодом стало відомо, що Сили оборони встановили український прапор на Кінбурнській косі.

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