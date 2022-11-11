В результаті нічного обстрілу дві людини загинули, двох - поранено.

Ворог обстріляв житловий будинок в Миколаєві. В результаті атаки росіян є загиблі та поранені. Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"Тварі у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених", - повідомив він.

О 9:34 Кім повідомив, що загиблих внаслідок удару по п'ятиповерхівці вже четверо.

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Станом на 10:00 відомо про п'ятьох загиблих

Цю інформацію підтвердив й мер міста Олександр Сенкевич.

"Удар по п'ятиповерховому житловому будинку. Зруйновані з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі і поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдется в повідомленні.

На удар по житловому будинку в Миколаєві відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав нічну атаку росіян цинічною відповіддю держави-терориста на успіхи ЗСУ на фронті.

"Росія не покидає свою мерзенну тактику. А ми не залишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", - підсумував Зеленський.

Ситуація на Південному фронті - що відомо

Українські військові проводять контрнаступ по всій лінії фронту, не є винятком і південь України.

Тільки за минулу добу 10 листопада ЗСУ в Україні вдарили по російській армії авіацією. Були вражені місця дислокації ворожих сил і техніки. Водночас, ракетно-артилерійські підрозділи продовжили знищувати логістику ворога та руйнувати систему управління.

Підтверджені втрати ворога становлять:

ліквідовано 50 окупантів, двоє захоплені в полон;

безпілотний розвідник типу "Орлан-10";

три танка;

самохідна гаубиця "Мста-з";

11 одиниць іншої автобронетехніки

Крім того, 10 листопада стало відомо про звільнення від російських окупантів Снігурівки в Миколаївській області. Також ВСУ встановили контроль над 12 насленными пунктами у Херсонській області.

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