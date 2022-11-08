Зловмисником виявився місцевий житель, його взяли під варту.

Правоохоронці затримали коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.

За даними СБУ, зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових і правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва. Насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів СБУ, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар.

Як повідомляється, зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами рф. Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали його.

Відео дня

Зловмисником виявився місцевий житель, який сам вийшов на агресора для співпраці. Для цього він активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди та виправдовував військові злочини загарбників. Так він потрапив у поле зору окупантів і був залучений до збору розвідданих.

Під час обшуків правоохоронці виявили у нього докази підривної діяльності. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, а суд відправив його під варту.

Затримання зраждниуів та колаборантів в Україні під час війни

Нещодавно прокуратура повідомили про підозру двом окупаційним суддям незаконно створеного "Євпаторійського міського суду" Криму, які ухвалили рішення про видворення українців з території півостріва. А у Києві піймали керівника благодійної організації, який переправляв "ухилянтів" за кордон.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі до 15 років ув’язнення заочно засудили двох чоловіків. Вони планували теракти, один з них навіть встиг виготовити вибухівку.

Ткож раніше СБУ затримала депутата з Харківщини, який вивозив до РФ українське зерно. Зрадник також допомогав рашистам лагодити свою техніку.

Вас також можуть зацікавити новини: