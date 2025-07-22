У Сумах серед постраждалих є дитина.

Ввечері у понеділок, 21 липня, російські терористи цинічно атакували Суми і область. Постраждали люди, є руйнування.

Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров. За його словами, ворог атакував, в тому числі, цивільну інфраструктуру Путивльської громади.

"Попередньо постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик. Їм надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації. На місці влучання здійнялася пожежа. Триває ліквідація наслідків", – повідомив він о 22:21.

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Станом на 23:23 було відомо вже про 11 постраждалих внаслідок цієї атаки. Григоров наголошував, що одна людина у важкому стані.

"Це 24-річний чоловік. Медики госпіталізують постраждалого до лікувального закладу", – писав він у Телеграм-каналі.

Крім того, під ворожим ударом опинився Ковпаківський район Сум. За словами Григорова, росіяни атакували близько 22:30. Станом на 00:13 інформації про жертв не було, однак, на жаль, є постраджалі.

"Унаслідок цинічного російського удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок. До медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків. 60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу", – писав очільник ОВА.

Він додав, що після терористичного удару РФ багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо, за допомогою до медиків звернулися 12 людей.

Своєю чергою, начальник Сумської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Кривошеєнко заявив, що станом на 00:29 було відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки по місту. Серед них – одна дитина.

Атаки РФ по Україні

Вночі 21 липня російські терористи масовано атакували Україну дронами і ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог використав 450 засобів повітряного нападу – зокрема, 5 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал". Також окупанти застосували ракети "Калібр" та Х-101.

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.

Під масованим ударом був і Київ. Представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у столиці було півтора десятка прямих влучань. Серйозну атаку пережила і Івано-Франківська область.

За даними президента Зеленського, через російський удар по Україні загинули двоє людей. Він додав, що найменшому пораненому – всього 12 років.

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