Зазначається, що більшість подробиць буде згодом, щоб повторні удари по командним пунктам РФ були ефективними.

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, неподалік тимчасово окупованого Севастополя, зазначила, що всі деталі будуть оприлюднені трохи згодом.

"Однозначно більшість подробиць буде пізніше. Тому що таких пунктів ще багато, роботи в нас ще вдосталь. І для того, щоб максимально ефективно реалізовувався лозунг окупантів проти них самих "можєм повторіть", треба трошки терпіння. Для того, щоб ті повтори були ефективними",- акцентувала вона в ефірі телемарафону.

Щодо оперативної ситуації в Чорному морі, то наразі вороже корабельне угруповання продовжує маневрувати у тому самому районі, який "вважає для себе відносно безпековим".

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"До східного узбережжя Криму і аж у напрямок Новоросійська. До речі, великі десантні кораблі перебазовані в ті пункти базування, які суто російські, вони вже не довіряють кримським пунктам базування. Ракетоносіїв теж не спостерігаємо на бойовому чергуванні. Десять кораблів-катерів на чергуванні в Чорному морі, один в Азовському морі"- поінформувала Гуменюк.

Вона додала, що українцям треба зберігати пильність, оскільки інколи ворог здійснює маневри в морі нещодавно прийнятим до складу Чорноморського флоту РФ кораблем "Циклон", який становить ракетну небезпеку.

"Час від часу ворог виводить "на прогулянку", так би мовити, той самий "Циклон", який вони ввели до складу флоту, не провівши нормальних випробувань, ані ходових, ані вогньових. Тим не менше, це все ж таки ракетоносій, він може бути споряджений до вісьмох ракет типу "Калібр". І в умовах, коли ворог вже нарощує ракетну небезпеку, як ми бачимо потужність атаки цієї ночі... Хоча використовувались тільки повітряні ракетоносії, але не виключено, що будуть задіяні і морські надводні, і підводні",- підкреслила Гуменюк.

Удар по базі росіян під Севастополем - що повідомлялося

Як писав УНІАН, 20 вересня вранці пролунало декілька вибухів у тимчасово окупованому Криму, згодом з’явилась інформація про успішний удар України по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

За даними видання Defense Express, цей захищений командний пункт Чорноморського флоту РФ був створений ще за радянських часів і його росіяни одним з перших захопили під час анексії Криму у 2014 році.

Як повідомили джерела СБУ в УНІАН, удар по штабу Чорноморського флоту Росії під Севастополем став спільною спецоперацією Служби безпеки України, Повітряних сил ЗСУ та ВМС ЗСУ. Зазначалося, що ракети влучили точно в ціль, уразивши живу силу противника та дороговартісні військові системи на цій базі.

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