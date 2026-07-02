Удар РФ по Києву: під завалами будинку може залишатись 9 людей

У зруйнованому ударом російських окупантів будинку в Києві 9 людей ще можуть перебувати під завалами. Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам під час огляду однієї з постраждалих від російського удару локацій у Києві сказав Андрій Даник, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Він зазначив, що роботи на місці удару проводитимуться і вночі.
"Якщо не буде повторних ударів ворога, ми закінчимо їх у досить стислі терміни", - зазначив Даник.
Голова ДСНС також зауважив, що всього на різних локаціях по Києву наразі працюють понад 600 пожежників та рятувальників.
"Зараз у нас залишилося чотири активні локації, по яких ми працюємо", - додав він.
Крім того, на запитання УНІАН щодо постраждалих саме на цій локації, Даник уточнив, що там 17 людей було врятовано, 9 людей можуть перебувати під завалами, а ще двоє людей загинули.
На місці для пошуку людей працюють службові собаки. Також задіяно технічні засоби пошуку - вібрафони.
Черговий смертельний удар росіян по Києву
Як повідомляв УНІАН, унаслідок масованої нічної атаки російських військ по Києву постраждали різні райони столиці. Зокрема, у Дарницькому районі частково зруйновані кілька житлових будинків.
Кількість поранених та загиблих вже сягнула сотні, під завалами будинків все ще перебувають люди. Згідно з останніми даними, кількість загиблих через російську атаку на Київ зросла до 21 особи.