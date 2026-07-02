Удар РФ по Києву: під завалами будинку може залишатись 9 людей

На місці для пошуку людей працюють службові собаки, а також задіяно технічні засоби пошуку.

У зруйнованому ударом російських окупантів будинку в Києві 9 людей ще можуть перебувати під завалами. Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам під час огляду однієї з постраждалих від російського удару локацій у Києві сказав Андрій Даник, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Він зазначив, що роботи на місці удару проводитимуться і вночі.

"Якщо не буде повторних ударів ворога, ми закінчимо їх у досить стислі терміни", - зазначив Даник.

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Голова ДСНС також зауважив, що всього на різних локаціях по Києву наразі працюють понад 600 пожежників та рятувальників.

"Зараз у нас залишилося чотири активні локації, по яких ми працюємо", - додав він.

Крім того, на запитання УНІАН щодо постраждалих саме на цій локації, Даник уточнив, що там 17 людей було врятовано, 9 людей можуть перебувати під завалами, а ще двоє людей загинули.

На місці для пошуку людей працюють службові собаки. Також задіяно технічні засоби пошуку - вібрафони.

Черговий смертельний удар росіян по Києву

Як повідомляв УНІАН, унаслідок масованої нічної атаки російських військ по Києву постраждали різні райони столиці. Зокрема, у Дарницькому районі частково зруйновані кілька житлових будинків.

Кількість поранених та загиблих вже сягнула сотні, під завалами будинків все ще перебувають люди. Згідно з останніми даними, кількість загиблих через російську атаку на Київ зросла до 21 особи.

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