Також під час ракетної атаки, ймовірно, було знищено МРК "Циркон".

Нові супутникові знімки підтверджують, що на території окупованого Криму сталося пошкодження будівлі біля Курячої пристані у Севастополі. Цю будівлю використовує Чорноморський флот РФ, повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

Раніше повідомлялось, що після нічного ракетного удару 19 травня було значно пошкоджено цю будівлю. Також неподалік місця прильоту стояв російський малий ракетний корабель "Циклон", проте після вибухів його в цьому місці не було зафіксовано.

Вже 20 травня стало відомо, що є вірогідність того, що Чорноморський флот РФ втратив свій останній носій крилатих ракет у Криму, а саме МРК "Циркон". Про це заявив керівник прес-центру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Був уражений весь особовий склад. Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але є ймовірність, що Чорноморський флот втратив у Криму останній носій крилатих ракет. Однак ця інформація ще не підтверджена. Давайте дочекаємося офіційного підтвердження", - наголосив він.

Атаки на Крим - останні новини

Раніше російські окупанти заявили про масовану атаку морських дронів на Крим. У РФ запевнили, що знищили зі штатного озброєння морської авіації Військово-морського флоту 11 безекіпажних катерів.

Своєю чергою військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що винищувачі F-16, які вже скоро отримає Україна, зможуть працювати по тимчасово окупованому Криму.

"Перше завдання будь-яких літаків, які заходять, винищувачів - це завоювання переваги в повітрі. Вона починається зі знищення ППО противника - систем радіолокації та зенітно-ракетних комплексів. Це можна робити ще до заходу самих літаків - те, що ми зараз і спостерігаємо. Удари по ППО противника - це саме підготовка до заходу винищувачів, які далі продовжать зачищати простір за допомогою протилокаційних ракет і працюватимуть проти авіації противника", - пояснив експерт.

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