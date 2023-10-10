Удару було завдано по селищу Угроїди.

У вівторок, 10 жовтня, російські загарбницькі війська обстріляли Сумську область, вбивши маленьку дитину.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації. Відомо, що під ударом опинилося селище Угроїди Краснопільської громади. Дівчинка 2009 року отримала поранення, вона померла у кареті швидкої медичної допомоги.

"Цинізму росіян немає меж. Вони зазіхають на найсвятіше - наших дітей, намагаючись знищити наше майбутнє", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні: останні російські обстріли

Як відомо, минулої ночі Росія запустила по території України безпілотні літальні апарати.

У Повітряних силах Збройних сил повідомили, що всього окупанти випустили 36 дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131". Українська протиповітряна оборона збила у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей 26 з них.

Загалом за добу вони завдали один ракетний та 63 авіаційних удари, а також здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських сил та цивільних об'єктах.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що під час нічної атаки, яка тривала близько трьох годин, російські загарбники влучили в інфраструктурний об'єкт.

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