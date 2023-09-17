Обстріл стався сьогодні зранку.

Російські окупанти вкотре з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру прикордонної громади на Сумщині, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомила прес-служба Сумської обласної прокуратури. Зазначається, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, сьогодні, 17 вересня, близько 10 години окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади на Сумщині.

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"Унаслідок атаки ворога на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка отримала поранення. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу", - заявили в прокуратурі.

Новини з фронту - що наробила армія РФ за останню добу

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також від ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та інша цивільна інфраструктура.

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