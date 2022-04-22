Триває гаряча фаза війни, тривають бої за Донбас, сказала заступниця міністра оборони.

Україна потрібна Росії як плацдарм для більш масштабних військових дій з європейськими країнами.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону, говорячи про ситуацію на сході України.

"Тривають обстріли, крім Маріуполя і Харкова, і Херсонщина, частина території якої зайнята. Ворог не зупиняється, обстрілюють Миколаївську область, але просунутись впритул до міста вони поки не можуть. Тобто триває гаряча фаза війни. Тривають бої за Донбас. Це вирішальний період, який буде показувати нам розстановку сил. Це дуже важка боротьба для наших Збройних сил. Вони героїчно чинять спротив, але ми повинні усвідомлювати, що сили нерівні, у ворога по чисельності більше і станом на зараз і по кількості зброї. Потрібно віддати належне у якій складній боротьбі і умовах перебувають ЗСУ", - сказала вона.

Маляр розповіла, що рашисти настроєні на тривале протистояння. Але те, як вони знищують українські міста, може свідчити, що Україна потрібна їм як плацдарм для більш масштабних військових дій з європейськими країнами.

"Вони не змогли завоювати нас швидко, вони налаштувалися робити це довго. Те, що вони активізувалися на сході, це не означає, що сходу їм буде достатньо. В них далекоглядні плани, це вся Україна", - зазначила Маляр.

При цьому вона додала, що те, як ворог знищує наші міста, як фактично стирає їх з лиця землі, свідчить про те, що він готується до більш серйозної війни вже з європейськими країнами. "Україна їм (окупантам - УНІАН) потрібна як плацдарм, для використання нашої території саме для ведення бойових дій", - сказала Маляр.

"Так вони використовують територію Білорусі для ведення війни з нами, є певні ознаки, що вони готують певні дії в так званій невизнаній Придністровській республіці", - додала вона.

Нагадаємо, за даними голови РНБО, Путін і Шойгу хотіли створити для українців концтабори в Сибіру.

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