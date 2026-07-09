Україна придумала план із 6 кроків, щоб подолати дефіцит Patriot, – WSJ

Хоча система Patriot зазвичай використовує до трьох перехоплювачів для знищення однієї балістичної ракети, Україна використовує лише один.

Україна відчуває нестачу американських протиракетних комплексів Patriot, внаслідок чого її міста практично беззахисні перед російськими ракетними обстрілами. Поставки Patriot від союзників обмежені через війну США з Іраном та повільні темпи виробництва.

У середу президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить Україні виробляти перехоплювачі Patriot на її власній території, однак це може зайняти роки. Але, як пише The Wall Street Journal, Україна не просто чекає на дії своїх союзників, а розробила план із шести пунктів для обмеження збитків від нестачі Patriot.

1. Ефективне використання Patriot

На відміну від США та союзників, українські військові використовують свої перехоплювачі Patriot для протидії балістичним ракетам і не витрачають їх на безпілотники великої дальності та крилаті ракети, заявив Джастін Бронк із Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні.

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Крім того, хоча система Patriot зазвичай використовує до трьох перехоплювачів для знищення однієї балістичної ракети, Україна використовує лише один, стверджує експерт Валерій Романенко. Водночас це знижує шанси на перехоплення, зазначив він.

"Часто доводиться покладатися на операторів-людей, тому що автоматизовані системи можуть випустити більше ракет для знищення однієї цілі – значно більше, ніж одну чи дві", – сказав Юрій Ігнат, прес-секретар ВПС України.

2. Стріляти у виробника зброї, а не в саму зброю

Далекобійні удари України спрямовані не лише на НПЗ, а й на російські військові підприємства, що виробляють ключові компоненти для ракет.

Вважається, що Україна використовує для таких ударів крилаті ракети FP-5 Flamingo власного виробництва. Але у неї поки що не так багато таких ракет, сказав Фабіан Хоффманн, експерт з ракет з Норвезького інституту оборонних досліджень в Осло.

Водночас дрони великої дальності, які Україна успішно використовує проти російських нафтопереробних заводів, несуть менший корисний вантаж і не мають достатньої потужності, щоб пробити укріплені укриття, де виробляються ракети, сказав Романенко.

3. Приховування оборонної промисловості

З початку війни Україна розповсюдила своє оборонне виробництво по всій країні та навіть за кордоном. Одна з компаній сховала свій головний завод у заміському будинку. Інші виробники випускають ракети у Великій Британії та Німеччині. Іноді виробництво приховане під землею.

"Найкращий захист від балістичних ракет – це бетон", – сказав Ігнат.

4. Знайти альтернативи Patriot

Українська оборонна компанія Fire Point працює над створенням системи протиракетної оборони вітчизняного виробництва. Система пройде льотні випробування цього літа, хоча поки що незрозуміло, коли вона надійде на озброєння.

Так само дешеві балістичні ракети, що розробляються естонською компанією Frankenburg Technologies та іншими стартапами, поки що не пройшли бойові випробування і потребуватимуть часу для виходу на ринок.

5. Укриття в підземеллі

Після понад чотирьох років війни багато людей стали байдужими до повітряних нальотів. Але нестача ракет Patriot змушує їх прислухатися до попереджень уряду та шукати притулок.

6. Завдавати шкоди Росії, доки вона не припинить це робити

Ширша стратегія Києва у цій війні полягає в тому, щоб зупинити московську армію вздовж лінії фронту, одночасно завдаючи більшої шкоди всередині Росії, доки Кремль не погодиться на загальне припинення вогню. Але часткове припинення вогню, за якого Росія припинить бомбардування міст, а Україна – підпали нафтопереробних заводів, також залишається варіантом.

Україна вироблятиме Patriot

Дональд Трамп заявив, що США можуть надати українцям право на виробництво ракет для систем Patriot. Трамп додав, що виробництво таких ракет – це складний процес, але висловив упевненість, що українці зможуть швидко в усьому розібратися.

Як прогнозує експерт Павло Нарожний, після налагодження виробництва перша ракета може зійти з конвеєра через рік-півтора.

Водночас експерт зазначив, що для виробництва цих ракет нам потрібні рідкоземельні метали, які є лише у Китаю. Тому з ними доведеться якось домовлятися.

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