Ракетні війська України виявили та ліквідували одну важливу ціль російської армії. Про це заявив Генштаб ЗСУ ввечері 28 лютого без уточнення, про що саме йдеться.
Водночас у зведенні зазначається, що за бойову добу було атаковано 1 пункт управління, 1 район дислокації особового складу військ РФ та техніки. Серед знищеного перераховуються: 4 артилерійських засоби, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 станція РЕБ
Водночас українська авіація завдала ударів по 7 районах дислокації сил РФ в Україні.
"Загалом ворог завдав 5 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - додав Генштаб.
Там засмутили, що внаслідок атак країни-терориста є загиблі, а також поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали багатоповерхові будинки, приватне житло, церква, а також об’єкти інфраструктури, вказало відомство.
На Харківщині росіяни пішли на страшний злочин
Сьогодні стало відомо, що армія РФ обстрілом вбила у Харківській області шестирічну дівчинку разом з дідусем. Селище, в якому проживала сім'я, обстріли в районі 16:50.
Атака прийшлася на Великий Бурлук Куп'янського району. Зазначалося, що чоловік загинув одразу. Дівчинка отримала тяжкі поранення, від яких теж померла.