Під час атаки було знищено 1 важливу ціль, але Генштаб не дав уточнення.

Ракетні війська України виявили та ліквідували одну важливу ціль російської армії. Про це заявив Генштаб ЗСУ ввечері 28 лютого без уточнення, про що саме йдеться.

Водночас у зведенні зазначається, що за бойову добу було атаковано 1 пункт управління, 1 район дислокації особового складу військ РФ та техніки. Серед знищеного перераховуються: 4 артилерійських засоби, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 станція РЕБ

Водночас українська авіація завдала ударів по 7 районах дислокації сил РФ в Україні.

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"Загалом ворог завдав 5 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - додав Генштаб.

Там засмутили, що внаслідок атак країни-терориста є загиблі, а також поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали багатоповерхові будинки, приватне житло, церква, а також об’єкти інфраструктури, вказало відомство.

На Харківщині росіяни пішли на страшний злочин

Сьогодні стало відомо, що армія РФ обстрілом вбила у Харківській області шестирічну дівчинку разом з дідусем. Селище, в якому проживала сім'я, обстріли в районі 16:50.

Атака прийшлася на Великий Бурлук Куп'янського району. Зазначалося, що чоловік загинув одразу. Дівчинка отримала тяжкі поранення, від яких теж померла.

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