Україна випробовує нову зброю за лічені дні, поки Захід витрачає роки, - BI

У НАТО заявили, що український підхід до розробки та модернізації зброї став важливим уроком для західних армій.

Українська оборонна промисловість отримала унікальну перевагу завдяки війні – виробники можуть тестувати нову зброю, отримувати відгуки від військових і вносити зміни буквально за кілька днів. Саме цей досвід зараз уважно вивчають країни НАТО та західні оборонні компанії. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на представників Альянсу, українських виробників зброї та чиновників.

Через швидку зміну умов на полі бою нові технології можуть втратити актуальність уже за кілька тижнів. Тому Україна максимально скоротила шлях між військовими та виробниками.

Солдати випробовують техніку безпосередньо на фронті, надсилають відгуки розробникам, після чого компанії оперативно вдосконалюють продукцію та вже за кілька днів або тижнів повертають її військовим.

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Заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі сер Джон Стрінгер заявив, що саме такої швидкості впровадження інновацій зараз бракує західним країнам.

За його словами, Україна вимірює цикл адаптації нових технологій не роками, а тижнями.

Українські компанії змінюють зброю десятки разів на місяць

Виробник безпілотників Frontline Robotics повідомив, що щомісяця вносить до 20 змін у свою продукцію завдяки постійному зворотному зв'язку від військових.

У компанії кажуть, що можуть почати працювати над новими побажаннями бійців буквально за кілька хвилин після їх отримання, а оновлену версію виробу передати підрозділам уже протягом тижня.

Схожий принцип використовує і компанія Ark Robotics. Її співробітники регулярно виїжджають безпосередньо на передову, щоб тестувати нові рішення та особисто отримувати відгуки військових.

За словами представників компанії, це дуже небезпечна робота, однак саме вона дозволяє підтримувати надзвичайно швидкий цикл вдосконалення продукції.

НАТО закликає перейняти український досвід

Українські чиновники наголошують, що в сучасній війні швидкість стала одним із головних факторів успіху.

Заступник секретаря РНБО Давид Алоян зазначив, що якщо нова зброя надходитиме на фронт через кілька місяців після початку розробки, вона може вже не відповідати реаліям поля бою.

У НАТО погоджуються з такою оцінкою. Помічниця генерального секретаря Альянсу з питань інновацій Тар'я Яакола заявила, що українські компанії здатні отримати відгуки від військових і вже за кілька тижнів запропонувати нові рішення.

У Бундесвері також вважають, що швидкість військових інновацій стала одним із ключових чинників сучасної війни.

Українська зброя - останні новини

Як повідомляв УНІАН, невдовзі Україна отримає FPV-дрони розміром з ракету "Фламінго".

Крім того, головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман зазначив, що українська балістична ракета з дальністю до 850 км буде готова вже в середині 2026 року. За його словами, такі ракети мають багато переваг порівняно з російськими "Іскандерами".

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