FPV-дрони розміром з 'Фламінго': Штілерман розповів про нову зброю

Вважає, що до кінця 2027 року буде здійснено перше перехоплення балістичної ракети.

У нас будуть FPV-дрони розміром з ракету "Фламінго". Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман.

Він також повідомив, що українська балістична ракета з дальністю до 850 км буде готова вже в середині 2026 року. За його словами, такі ракети мають багато переваг порівняно з російськими "Іскандерами". "Вони летять далі, несуть більше, коштують дешевше, а швидкість досягнення цілі в півтора рази більша, ніж у "Іскандера", – сказав Штілерман.

Він вважає, що "крихітні поставки" американської та європейської допомоги дали Росії можливість справлятися з їхньою зброєю. "Вони дали Україні трохи "Хаймерсів", і росіяни навчилися з ними справлятися; зараз вони дадуть нам трохи "Томагавків", і Росія навчиться з ними справлятися; вони дали трохи "Патріотів", і росіяни навчаться, як їх обходити за допомогою "Іскандерів". Ось ця крапельна допомога – це все одно, що лікувати бактерію маленькими дозами різних антибіотиків – у кінцевому підсумку ти отримуєш супербактерію, яка резистентна до всіх антибіотиків. І тому з російською імперією треба покінчити. Якщо України не буде, то росіяни пройдуть далі, як ніж крізь масло", – підкреслив головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point.

Штілерман повідомив, що на базі ракети FP-7 створюватимуть європейський протибалістичний щит. "Тому що ця ракета має вертикальний старт, швидко нахиляється, дуже маневрена і вона спочатку планувалася для перехоплення балістичних цілей. І ми говоримо європейцям, щоб вони брали ракету і тренували свої радари для перехоплення балістики на наших запусках", – сказав він. При цьому додав, що потім потрібна інтеграція з Україною, і при цьому наша країна не буде диктувати жодних умов.

"Ми продаємо не тільки безпеку, але й незалежність. І це дуже важливо, тому що ми на кожен пуск "Хаймерса" отримуємо якісь ключі від американців. На кожен крок ми отримуємо дозвіл. Це якийсь жах", – додав Штілерман. За його словами, Україна лише просить партнерів відкрити програмне забезпечення, щоб переконатися, що немає можливості дистанційного відключення. При цьому він додав, що багато європейських компаній погодилися взяти участь у цьому консорціумі. "Думаю, що до кінця 2027 року ми здійснимо перший перехоплення балістики", - повідомив головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point.

Як повідомляв УНІАН, Україна знайшла способи завдавати удари у відповідь по Росії. Українські безпілотники руйнують російську енергетичну інфраструктуру, військові склади та аеродроми на відстані, яка вже сягає 2 тисяч км. А на тлі дефіциту ракетного озброєння від партнерів Україна почала створювати власні потужні ракети.

Foreign Policy писав, що запуски українських ракет почалися наприкінці минулого року, зокрема, крилатих ракет з реактивним двигуном "Фламінго". Вони здатні вражати цілі на відстані 3 тисяч кілометрів.

