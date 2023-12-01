За словами Муженка, це ризикований шлях, але командуванню ЗСУ треба йти на прорахований ризик.

Генерал армії, колишній очільник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що українському фронту необхідне переформатування.

Як заявив Муженко в інтерв'ю BBC, він не вважає, що війна зайшла у глухий кут. За його словами, на фронті бувають не тільки перемоги, але інколи бувають і поразки.

"Тут буває не тільки успішне просування, а й стримування нас противником. Тут не тільки наступ, але й оборона. Я вважаю, що сьогодні нагальним питанням вже є перехід до оборони. Стратегічно активної оборони, яка б передбачала завдання контрударів. А за умов успіху на окремих напрямках – контратак на рівні відповідних підрозділів. Нам потрібно переформатувати фронт. Нам потрібно створити потужний резерв не тільки кількісний, але й якісний. А якісний резерв – це наявність військових організмів: бригада, корпус і таке інше. Підготовлених, оснащених, злагоджених, з високим моральним духом і спроможних вирішити питання", - заявив Муженко.

Генерал пояснив, що означає "переформатувати фронт". За його словами, мається на увазі створення відповідних оперативних угруповань, бойових порядків, оформлення, створення відповідної системи управління і таке інше.

"Тому що на сьогодні ми знаємо випадки, коли на окремих напрямках є десятки, а то і більше частин і підрозділів, які замикаються на один орган управління. В такій ситуації просто неможливо здійснювати якісне своєчасне управління, реагувати на ті ризики, які виникають. Оце я маю на увазі". - зазначив він.

Муженко додав, що уе складний процес, пов'язаний з ризиком, але потрібно йти на прорахований ризик.

Інші заяви Муженка

Під час того ж інтерв'ю Муженко заявив, що реальна ситуація на полі бою відрізняється від тих заяв, які роблять у ЗМІ. Втім, під час контрнаступу українські воїни зробили те, чого не змогла б зробити жодна армія світу.

Разом з тим, Муженко відкинув ствердження про те, що контрнаступ ЗСУ нібито не дав очікуваних результатів.

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