За словами колишнього очільника Генштабу ЗСУ, солдати та командири зробили диво.

Реальна ситуація на полі бою відрізняється від тих заяв, які роблять у ЗМІ. Втім, під час контрнаступу українські воїни зробили те, чого не змогла б зробити жодна армія світу.

Про це заявив генерал армії, колишній очільник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв'ю BBC.

"Реальна ситуація відрізняється від тих, м'яко кажучи, коментарів, які звучать в засобах масової інформації. Ситуація на фронті має певні точки напруги", - сказав Муженко.

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Він додав, що це особливо стосується Куп'янського напрямку, де Росія дійсно атакує наші підрозділи. На Лиманському напрямку є завдання витіснити наші війська за бар'єрний рубіж – річку Оскіл в районі Куп'янська і за річку Чорний Жеребець в напрямку Лиману. Тривають бої в районі Бахмута, дуже складна ситуація в Авдіївці, більш інтенсивними стали бойові дії в районі Мар'їнки. Крім того, на Оріхівському або на Запорізькому напрямку є певні активні дії і з українського боку, і відповідно контратаки з боку російських окупаційних військ.

Муженко також додав, що непроста ситуація склалася в пониззі Дніпра на Херсонському напрямку. Там українські війська заволоділи плацдармом, який потребує розширення. Якраз із метою розширення цього плацдарму і ведуться певні дії. У російських військ завдання скинути українські війська з цього плацдарму, відвоювати його і, як мінімум, відкинути їх на правий берег.

Разом з тим, Муженко відкинув ствердження про те, що контрнаступ ЗСУ нібито не дав очікуваних результатів.

"Що стосується контрнаступу, то я б не сказав, що там немає ніяких здобутків. Українські підрозділи - солдати і командири - зробили диво. Тому що за несприятливих фізико-географічних умов, за відсутності переваги в повітрі, без вогневої переваги, за наявності глибоко ешелонованих кілометрових мінних полів та суттєво зміцнених фортифікацій – все-таки українські війська потіснили росіян. І те, що зробили військовослужбовці ЗСУ, можливо, жодна армія світу такого не могла зробити", - зазначив генерал.

При цьому Муженко визнав, що ті очікування, які сформувала потужна інформаційна підтримка, на жаль, не стали реальністю для України. І це багатьох розчарувало. Генерал зазначив, що спочатку не проглядалося стратегічного замислу цієї операції, а лише на окремих напрямках. Можливо, не спрацювали попередні розрахунки.

Контрнаступ України: останні новини

На початку листопада президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю, в якому заявив, що українська армія потребує більше систем протиповітряної оборони для прискорення свого контрнаступу.

14 листопада глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Сили оборони захопили плацдарм на окупованому лівому березі Дніпра. "Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває", - додав він.

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