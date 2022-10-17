Підрозділи протиповітряної оборони України успішно збили усі три крилаті ракети, які летіли на Київ.
Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у Telegram.
"Усі три крилаті ракети, що летіли на Київ, збиті. Працює ППО - збиває (ракети - УНІАН) націлені на інші області України", - зазначив Арестович.
Він нагадав, що 14 жовтня Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Оліщук отримав звання Героя України. Радник ОП наголосив, що "більш заслуженого досягнення важко уявити".
РФ вдарила по Києву: подробиці атаки дронами-камікадзе
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, у Києві о 6:23 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже три години. Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано 4 прильоти, всі в Шевченківському районі.
Також вже повідомлялося, що з-під завалів будинку дістали тіло вагітної жінки та її чоловіка. Жертвами сьогоднішньої атаки дронів-камікадзе у столиці вже стали троє людей.