Українські воїни продовжують збивати ракети, які летять на інші області України.

Підрозділи протиповітряної оборони України успішно збили усі три крилаті ракети, які летіли на Київ.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у Telegram.

"Усі три крилаті ракети, що летіли на Київ, збиті. Працює ППО - збиває (ракети - УНІАН) націлені на інші області України", - зазначив Арестович.

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Він нагадав, що 14 жовтня Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Оліщук отримав звання Героя України. Радник ОП наголосив, що "більш заслуженого досягнення важко уявити".

РФ вдарила по Києву: подробиці атаки дронами-камікадзе

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, у Києві о 6:23 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже три години. Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано 4 прильоти, всі в Шевченківському районі.

Також вже повідомлялося, що з-під завалів будинку дістали тіло вагітної жінки та її чоловіка. Жертвами сьогоднішньої атаки дронів-камікадзе у столиці вже стали троє людей.

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