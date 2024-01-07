Підпільники заявили, що працюють над розширенням агентурної мережі.

Українські партизани проникли в дивізію імені Дзержинського в Балашисі. Підпільникам вдалося отримати корисну інформацію.

"Ми вже отримали список особового складу, який бере участь в "СВО". Їхні імена, контакти та особисті дані передані до відповідних органів", - йдеться у повідомленні організації "АТЕШ" в Telegram.

Відзначається, що агент з числа офіцерів упровадився в зазначену дивізію і тепер в структурі самої дивізії проводиться розширення і зміцнення агентурної мережі для більш якісної роботи.

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Українські партизани у війні проти РФ - останні новини

Раніше представники партизанського руху українців і кримських татар "Атеш" проникли на Мічурінський завод авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області Російська Федерація.

Агент повідомив, що підприємство виробляє електроприлади для бойових літаків "Су" та безпілотних літальних апаратів, компоненти направляють в Москву і Татарстан.

"Ми зафіксували склади з готовим обладнанням і давно передали інформацію СОУ. Після недавніх варварських російських атак відпали будь-які обмеження на удари по території РФ. Тому готуємося до феєрверку. Розплата буде", - зазначили в "Атеш".

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