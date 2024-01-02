Вони заявляють, що там працює їх агент.

Партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" проникнув на Мічурінський завод авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області.

У своєму Telegram-каналі вони опублікували знімки з території заводу, зазначивши, що один з місцевих працівників співпрацює з партизанами. За його словами, підприємство виробляє електроприлади для бойових літаків "Су" і безпілотних літальних апаратів, компоненти направляють в Москву і Татарстан.

Агент заявляє, що підприємство локалізувало ряд компонентів для військових потреб після візиту китайської делегації в травні 2023 року.

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"Ми зафіксували склади з готовим обладнанням і давно передали інформацію СОУ. Після недавніх варварських російських атак відпали будь-які обмеження на удари по території РФ. Тому готуємося до феєрверку. Розплата буде", - зазначили в"Атеш".

Вибухи в Тамбовській області:

У листопаді цього року повідомлялося про атаку безпілотних літальних апаратів на Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. В результаті атаки почалася пожежа, вогонь охопив понад 300 квадратних метрів.

Повідомлялося, що удар припав на дах будівлі, зруйнувавши одну з будівель. У Росії кваліфікували подію як теракт.

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