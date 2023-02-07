Наші захисники потужно вдарили по розташуванню загарбників.

Українські прикордонники продовжують очищати територію нашої країни від загарбників. За допомогою дрона-камікадзе вони "мінуснули" як російських військових, так і їх техніку.

"Аеророзвідка ДПСУ виявила скупчення живої сили противника і бронетехніки. За вказаними цілями влучно спрацювали безпілотник-камікадзе і артилерія", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Зазначається, що російські окупанти зазнали значних втрат.

Ситуація на фронті станом на 7 лютого - що відомо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за 6 лютого росіяни завдали шість ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

При цьому авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження окупантів і два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів, а ракетники і артилеристи вразили два райони зосередження живої сили противника.

Російський окупанти зосереджують основні зусилля на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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