Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького ефектно знищили танк російських загарбників.
Відео з'явилося у Facebook бригади.
Російський танк знищили влучним пострілом протитанкового ракетного комплексу Javelin.
"Філігранна робота воїнів 30 омбр з ПТРК "Javelin" по ворожому танку. Українське сафарі триває поки вороги не щезнуть з української землі", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, раніше воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили танк Т-72 окупантів, коли той готувався відкрити вогонь по позиціях українських захисників. Техніку підірвали майстерним пострілом з міномета.