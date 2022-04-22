Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили танк Т-72 окупантів, коли той готувався відкрити вогонь по позиціях українських захисників. Техніку підірвали майстерним пострілом з міномета.
Про успішні дії бійців 128-ї бригади написав прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"Горить як солом'яний бичок: на рахунку 128 бригади ще один знищений російський танк Т-72. Мінометна батарея гірсько-штурмового батальйону "Закарпатського легіону" знищила російський танк Т-72, який маневрував біля лісопосадки й готувався відкрити вогонь по наших позиціях. Ціль уражена міною калібру 120 мм", — повідомили в Генштабі.
Потрапити у броньовану ціль з міномета на дистанції декілька кілометрів дуже нелегко. Тому воїни 128-ї бригади продемонстрували справжню майстерність. При попаданні в танк вибухнув його боєкомплект і змістилася башта. Весь екіпаж бойової машини загинув на місці. На відео з дрона можна помітити наслідки влучного пострілу з міномета.
Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня, Збройні сили України здійснили кілька вдалих ударів по ворожій техніці. Наприклад, на Харківщині ЗСУ за наведенням від прикордонників обстріляли позиції окупантів. В результаті вдалося знищити 3 РСЗВ і 1 систему ППО.
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