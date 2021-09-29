За даними журналістів, рішення про відкриття вогню у відповідь тепер приймає командир.

Українським військовослужбовцям дозволили стріляти у відповідь по окупантах на Донбасі.

Про це повідомляють журналісти і блогери, які зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у вівторок, 28 вересня.

"Накази, що так чи інакше забороняли відкривати вогонь - скасовані. Нова ввідна - робити смерть ворогам можна і треба", - зазначив журналіст Олексій Ходзенко.

За його даними, рішення про відкриття вогню у відповідь приймає командир.

"Главком наказав прибрати з КСП усі непотрібні журнали та документацію, що сама себе дублює, залишивши виключно необхідну", - додав він.

Також, за словами Ходзенко, до виконань завдань в районі ООС залучені усі наявні комплекси турецьких бойових безпілотників Bayraktar.

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Перемир'я на Донбасі

27 липня 2020 року на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Відтоді кількість обстрілів скоротилася у кілька разів, а втрат серед військових поменшало.

Після двох місяців перемир'я Зеленський називав його "неідеальним", але найтривалішим за час війни.

Однак з кінця зими 2021 року у районі ООС розпочалось загострення.

Загалом за рік загинуло півсотні українських бійців й про реальне припинення вогню вже не йдеться.

Автор: Денис Прядко