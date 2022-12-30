Він ліквідував його з відстані 2710 метрів.

Український військовослужбовець встановив світовий рекорд за найдальшим бойовим снайперським пострілом.

Постріл підтвердили у Генеральному штабі Збройних Сил України, повідомив офіцер Сил спеціальних операцій Алекс Туманов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Постріл здійснив виходець з 73-го морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого.

За його словами, рекордом по дальності вважався постріл канадця WALI на 3540 метрів в Іраку.

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"Однак! Цього року у своєму інтерв'ю для каналу ютуб "Бомбардир" він розповів, що цей рекорд це міф, який придумало його командування. Насправді ліквідував ціль інший снайпер, який знаходився набагато ближче. Тому! Постріл українського снайпера з відстані 2710 метрів, яким він ліквідував окупанта, потрібно вважати світовим рекордом за найдальшим бойовим снайперським пострілом", - відзначив Туманов.

Ім'я рекордсмена обіцяють оголосити після перемоги. Відзначається, що постріл здійснювався з гвинтівки McMillan Tac 50.

"Ціллю були вогневі позиції противника, які вели постійний обстріл мирних селищ та позицій ЗСУ. Постріл був виконаний з дистанції 2710 метрів по двох противникам які вели вогонь по позиціях ЗСУ. Враховувалися всі найменші фактори погодних умов та рельєфу місцевості. Вітер близько 1 м/с. Після корегування першого пострілу, наступні було здійснено в ціль. Початкова швидкість - 836 м/с", - додав офіцер.

Також він опублікував відео іншого результативного пострілу бійця з відстані у 2320 метрів.

Здобутки ЗСУ

Нагадаємо, що навесні український моряк з радянського ПЗРК "Ігла" збив російський винищувач за 40 мільйонів доларів.

Влітку було розкрито деталі операції, під час якої над Києвом збили 7 російських літаків за 11 хвилин.

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А у НАТО відзначали уміння української армії використовувати нові технології у війні.

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