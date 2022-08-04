На початку масштабного вторгнення російська авіація посилено атакувала українські міста.

Найважчим місяцем за час повномасштабної війни з Росією був лютий, тоді російська авіація і наземні сили посилено атакували Київ.

Про це розповів в інтерв'ю ТСН зенітник Повітряних сил ЗСУ, підполковник Денис Смажний.

За його словами, перший місяць війни являв собою одне суцільне чергування з постійними атаками з боку ворога.

"Не було пауз - закінчився напад на Київ - почався на Ізюмському напрямку, закінчився Ізюмський - починається напад на Одесу. І це все по колу", - розповідає боєць.

Він також повідав про успішну операцію Повітряних сил в рамках оборони української столиці.

"Київ. Масована атака була і на землі, і на небі. За 11 хвилин було збито 7 літаків, майже вся ескадрилья лягла! Таке відчуття, що це була атака останньої надії. Вони заходили близько в зону ураження, ми їх "хлопали". Ми дуже багато тоді знищили, і після цього повітряні атаки на Київ припинилися", - згадує Смажний.

Раніше глава патрульної поліції розкрив правду про "російські танки" у Києві.