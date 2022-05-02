Боєць згадує, що російські літаки вилетіли дуже швидко.

Українській захисники продовжують знищувати російську військову техніку, наближаючи перемогу України у війні з РФ.

Так, військовий моряк з Ізмаїла - Дмитро - ліквідував ворожий винищувач Су-34 за допомогою старого радянського ПЗРК "Ігла", пише АрміяInform.

Боєць згадує, що російські літаки вилетіли дуже швидко.

"Їх не було чути, та й видно погано через хмарність. Вони випустили декілька ракет по місту та залетіли назад за хмари. Цей момент я спостерігав на сигнальному містку і зрозумів, що одного разу їм не вистачить, вони захочуть повернутися, щоб завдати повторного удару", — зазначив моряк.

Ворожі літаки дійсно повернулися, а Дмитро приготувався до вистрілу: зі старого ПЗРК "Ігла" військовий відразу запустив ракету. Одним літаком в окупантів стало менше.

"Тоді всі почуття в мене відключилися, голова була "холодною", а руки робили все самі. Певно, завдяки постійним навчанням, а також інстинкту: або вони нас, або ми їх. Тож, яка б у них не була зброя, перемога за нами", — наголошує Дмитро.

Зазначимо, що старий радянський ПЗРК, що коштує 60–80 тисяч доларів, а знищений сучасний літак рашистів - 40 мільйонів доларів.

"Я думаю, вони не очікували такого результату. Наша команда була дуже рада. На той момент ми розуміли, що врятовано всіх членів екіпажу, адже вони могли й нас затопити. А взагалі, нас не бентежать їх "новітні" літаки, бо падають вони, як і всі інші, — купою металобрухту", — зауважує Дмитро.

Варто зауважити, що в сім’ї Дмитро не єдиний військовий. Його брат служить у Національній гвардії і нині захищає від рашистів кровоточиве серце України — Маріуполь.

Раніше повідомлялося, що нацгвардієць у Запорізькій області з ПЗРК "Ігла" вгатив по російському літаку, який коштує 11 мільйонів доларів.

Зазначимо, на сьогодні РФ у війні проти України уже втратила 192 літаки та 155 гелікоптерів.

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