Український суд прийняв рішення заочно заарештувати російського співака-колаборанта Олега Газманова. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.
Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Газманова заарештували через підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України відповідно до статті 110 Кримінального кодексу.
Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна або без.
Зазначимо, що у своїй публікації Венедіктова використала слова з відомої пісні Газманова "офіцери", але переробила її на свій лад.
"Ми в Україні вважаємо, що офіцери (вони ж росіяни) сьогодні скоюють злочини в Україні. І так, ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітися ніяк — тільки в суді", - резюмувала Венедіктова.
Як повідомляв УНІАН, раніше Україна запустила офіційну процедуру оголошення російського режисера Микити Михалкова в міжнародний розшук.