Розпочато процедуру оголошення співака у міжнародний розшук.

Український суд прийняв рішення заочно заарештувати російського співака-колаборанта Олега Газманова. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Газманова заарештували через підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України відповідно до статті 110 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна або без.

Зазначимо, що у своїй публікації Венедіктова використала слова з відомої пісні Газманова "офіцери", але переробила її на свій лад.

"Ми в Україні вважаємо, що офіцери (вони ж росіяни) сьогодні скоюють злочини в Україні. І так, ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітися ніяк — тільки в суді", - резюмувала Венедіктова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна запустила офіційну процедуру оголошення російського режисера Микити Михалкова в міжнародний розшук.

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