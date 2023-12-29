У низці областей оголосили тривогу.

Цього вечора Україна знову опинилася під російською атакою, жителів низки областей попереджають про загрозу застосування безпілотних літальних апаратів.

О 21:09 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що військові фіксують дрони типу "Shahed" у Миколаївській області, вони прямують в сторону Одещини. Згодом їх спостерігали на межі цих двох областей, БПЛА летіли в північно-західному напрямку.

О 21:45 російські дрони рухалися в бік Вінничини. Вже згодом для Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Оновлено о 23:08: Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що Херсон під щільним вогнем російських окупаційних військ. Він заликав людей залишатися у безпечних місцях.

Оновлено о 22:55: Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області, вони летять в напрямку Вінниччини.

Оновлено о 22:50: Інші дрони рухаються у напрямку Черкаської області.

Оновлено о 22:45: Фіксують рух ударних ронів територією Вінницької області у західному напрямку. Є загроза для Хмельниччини.

Оновлено о 22:27: Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлено о 22:18: Тривога лунає у Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Оновлено о 22:12: Наразі "шахеди" спостерігають у Миколаївській області, вони летять в напрямку Одещини.

Оновлено о 22:10: У Херсоні лунають вибухи. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляє, що місто під російським обстрілом з тимчасово окупованого лівого берега.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму Telegram-каналі "Генерал Марсель" повідомляв, що у повітрі зафіксували ракету. Згодом він зазначив, що ракет у повітряному просторі над Харківщиною більше немає, однак загроза нових ракетних ударів зберігається.

Оновлено о 22:07: Повітряні сили попереджають про загрозу ударних БПЛА для Кіровоградської області.

Масований обстріл України сьогодні: всі деталі

Як відомо, вночі та вранці російські загарбницькі війська атакували українські міста ракетами та дронами. Загалом вони випустили 158 засобів повітряного нападу, українська протиповітряна оборона збила 87 крилатих ракет різних типів та 27 ударних дронів.

Внаслідок атаки сталися влучання у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та інших українських містах. За останніми даними, загинули 30 людей, ще понад 160 постраждали.

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