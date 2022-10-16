Залужного описали як "рішучого, але інноваційного лідера".

Російські війська в Україні втратили темп у вересні-жовтні, внаслідок контрнаступу ЗСУ в Харківській та Херсонській областях.

Таку думку висловив австралійський генерал у відставці Майк Раян в своїй публікації.

Також він описав роль керівництва ЗСУ в успішному контрнаступі українців в перші місяці осені. Зокрема, Раян описав головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного як "рішучого, але інноваційного лідера", який "має талант призначати талановитих генералів, надаваті їм вказівки, але і дозволяти самим виконувати завдання".

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Як зазначив Раян, генерал-полковник Андрій Ковальчук, який командує діями ЗСУ під Херсоном, розумно проводив атаки глибоко за лінією росіян, проводив оманливі операції і визначав слабкі місця в російській обороні для нападів. Наприкінці серпня він ізолював тисячі російських військових на західному березі Дніпра.

Щодо операції зі звільнення Харківської області, Раян описав дії генерала Олександра Сирського. 6 вересня українське військо прорвало російські лінії оборони під Харковом і за шість днів звільнило десятки українських селищ і змусило росіян відступити до річки Оскіл. ЗСУ захопили велику кількість російської зброї, яку змогли використати в подальшому. З 13 вересня - відбувся перехід річки Оскіл. Тисячі квадратних кілометрів було повернуто, написав австралійський військовий.

Залужний, Сирський та Ковальчук продемонстували здатність успішно планувати і виконувати масштабні військові операції, знаходити баланс між ризиком та можливостями, зробив висновок Раян.

Колишній командувач сил НАТО генерал США у відставці Марк Гертлінг погодився з Раяном, але згадав також і генерала Геннадія Воробйова, який, на думку Гертлінга, ще на початку 2000-х втілював своє "бачення ЗСУ за новими стандартами" і прагнув реформувати і тренувати за західними стандартами нове покоління керівництва, включаючи Залужного, зазначив Гертлінг.

Нагадаємо, на початку жовтня видання Washington Post протиставило російську армію, де важко зрозуміти, хто командує війною, українським Збройними силами, де імена командувача генерала Валерія Залужного а також генерал-полковника Олександра Сирського добре відомі.

Хто такий Валерій Залужний

Залужний народився 8 липня 1973 року на Житомирщині.

4 березня цього року йому було присвоєно звання генерала. Він є головнокомандувачем ЗСУ з 27 липня 2021 року.

23 травня увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time.

Його називають одним з найбільш відкритих генералів, який розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів.

Залужний є представником українських вищих офіцерів, які ніколи не служили у радянській армії і не вчилися у її навчальних закладах, тому "совкова" військова модель для Залужного є чужою. Він як учасник бойових дій на сході України, позитивно ставиться до оновлення особового складу молодими людьми та відходу від радянських практик. Одним з його перших кроків на посаді був дозвіл військовим на фронті відкривати вогонь у відповідь по окупантах без узгодження з вищим керівництвом і позбавлення необхідності військовим заповнювати зайві документи.

Щодо своїх пріоритетів на посаді головнокомандувача Валерій Залужний сказав: "Загальний курс на реформування Збройних Сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотним. І ключове тут — принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби".

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