Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони.

За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 вороожих БПЛА Shahed-136.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі.

"Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими", - зазначив генерал.

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Залужний наголошує, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені російськими загарбниками.

"Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам!" - наголосив головнокомандувач.

Іранські дрони в Україні

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Згодом російські окупанти неодноразово атакували українські міста дронами-камікадзе.

У вересні МЗС України позбавив посла Ірану акредитації, а також наказав істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Це стало відповіддю на продаж ударних безпілотних апаратів РФ.

5 жовтня російська армія атакувала Білу Церкву дронами-камікадзе. Внаслідок удару постраждала одна людина, було пошкоджено інфраструктуру міста.

10 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні, зокрема використовуючи безпілотники-камікадзе. Ворог спрямував дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.

Сьогодні загарбницька армія атакувала безпілотниками теплоелектростанцію у Вінницькій області.

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