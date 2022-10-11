За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 вороожих БПЛА Shahed-136.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі.
"Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими", - зазначив генерал.
Залужний наголошує, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені російськими загарбниками.
"Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам!" - наголосив головнокомандувач.
Іранські дрони в Україні
У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Згодом російські окупанти неодноразово атакували українські міста дронами-камікадзе.
У вересні МЗС України позбавив посла Ірану акредитації, а також наказав істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Це стало відповіддю на продаж ударних безпілотних апаратів РФ.
5 жовтня російська армія атакувала Білу Церкву дронами-камікадзе. Внаслідок удару постраждала одна людина, було пошкоджено інфраструктуру міста.
10 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні, зокрема використовуючи безпілотники-камікадзе. Ворог спрямував дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.
Сьогодні загарбницька армія атакувала безпілотниками теплоелектростанцію у Вінницькій області.