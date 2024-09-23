Йдеться про адміністративне стягнення розміром від 17 до 34 тис. грн.

У разі, якщо людина отримує рекомендований лист, яким надсилається повістка, але до територіального центру комплектування не з’являється, то таку людину може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, та застосовано до неї штраф.

Про це в етері "Українського радіо" розповіла Тетяна Книш, керівниця адвокатського об’єднання "Vector". У цьому випадку стосовно громадянина начальником ТЦК буде виноситися постанова про притягнення його до адміністративної відповідальності зі стягненням штрафу на суму від 17 до 34 тис. грн.

Також на запитання, чи можливо перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою єдиного державного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, Книш уточнила, що усі повістки сформовані через електронний кабінет військовозобов’язаних та резервістів.

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Так, повістка повинна містити електронний підпис та QR-код, який підлягає зчитуванню. Тобто військовозобов’язана особа, яка отримала повістку, сформовану таким чином, може перевірити її.

Адвокатка також уточнила, що багато повісток отримують люди, які оновили військово-облікові дані, тому викликати цих громадян ще раз для уточнення даних немає сенсу. "І якщо цих людей буде притягнуто до адміністративної відповідальності, вони будуть оскаржувати ці постанови. Тому що людина не порушила законодавство у сфері військового обліку, і у ТЦК немає підстав викликати людину саме для оновлення чи уточнення її облікових даних", - пояснила фахівчиня.

Повістки через "Укрпошту"

У серпні стало відомо, що українцям почали надсилати повістки поштою. Так, "Укрпошта" почала розсилати військовозобов'язаним повістки, які були згенеровані у електронному реєстрі. Від 17 вересня їх надіслали щонайменше 6 тис.

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