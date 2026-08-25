Сили оборони уразили два ключових нафтогазових заводи у Росії: деталі від Генштабу

Уражено Афіпський НПЗ та установки сепарації газу на Астраханському ГПЗ.

У ніч на 25 серпня Сили оборони уразили два ключових об'єкти російської нафтогазової галузі - Афіпський НПЗ та Астраханський ГПЗ.

Зокрема, дрони атакували Краснодарський край Росії, в регіоні звучали вибухи. Внаслідок атаки уражено Афіпський нафтопереробний завод, постраждала залізнична станція.

Атаку на НПЗ підтвердив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. Він написав у Telegram, що займання сталося на території нафтопереробного підприємства в селищі Афіпське.

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Крім того, він повідомив, що в населеному пункті пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, також уламки дрона впали на територію залізничної станції.

У мережі публікують кадри з місця події, на яких видно заграву від полум’я та густий чорний дим, що здіймається з місця горіння.

Атаку на НПЗ підтвердили і в українській оборонній компанії Fire Point.

Афіпський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії з річним обсягом переробки 6,25 млн тонн нафти. Це понад 2% загального обсягу нафтопереробки РФ.

Завод виробляє бензин, дизельне пальне, газойль, вакуумний газойль, мазут, сірку та дистиляти газового конденсату й відіграє важливу роль у забезпеченні російської економіки та армії дизельним пальним.

Востаннє Сили оборони атакували цей НПЗ у середині липня.

Крім того, повідомляється, що в ніч проти 25 серпня в результаті атаки БПЛА зупинено роботу станції Афіпська Північно-Кавказької залізниці.

"Є постраждалі та загиблі. Є затримки рухомого складу", - йдеться у повідомленні російської прокуратури.

Оновлено 11.55. Що кажуть у Генштабі

Згодом у Генеральному штабі Збройних сил України також підтвердили, що уночі підрозділами Сил оборони України було уражено Афіпський НПЗ та установки сепарації газу Астраханського газопереробного заводу.

Підтверджується пожежа на території підприємства. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, підтверджено ураження у ніч на 24 серпня двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському ГПЗ в Астраханській області Росії.

Астраханський ГПЗ - це велике підприємство газопереробної промисловості Росії, що входить до системи "Газпрому". Проєктна потужність становить до 12 мільярдів кубічних метрів газу на рік та близько 7,3 мільйона тонн газового конденсату на рік. Підприємство виробляє товарний природний газ, стабільний газовий конденсат, бензини, дизельне паливо, мазут, скраплені вуглеводневі гази та технічну сірку.

Продукція Астраханського ГПЗ використовується для забезпечення збройних сил Росії, а технічна сірка застосовується у виробництві вибухових речовин.

Україна випалює російські маркетплейси

У ніч проти 24 серпня було атаковано логістичні обʼєкти маркетплейсу Ozon одразу в трьох російських регіонах - у Краснодарі, Ставропольскому країн і Дагестані.

До цього у російському Оренбурзі дрони атакували найбільший у Росії логістичний склад маркетплейсу Ozon.

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