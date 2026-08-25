Америка десятиліттями тягнула Канаду на собі, але більше цього не буде, - Трамп

Президент США назвав "клоунами" прем’єра канадської провінції Онтаріо Дага Форда та прем’єра країни Марка Карні.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Канаді після коментаря Дага Форда на тлі зірваної економічної угоди між США та Канадою. Свою заяву він виклав в Truth Social.

Очільник Білого дому знову, як свого часу Джастіна Трюдо, принизливо назвав чинного прем’єра країни Марка Карні губернатором, натякаючи на залежність Оттави від Вашингтона.

"Багато "пихатих слів" від Дага Форда, прем’єра канадської провінції Онтаріо, який, однак, більше відомий як менш харизматичний, менш розумний і загалом нічим не примітний брат покійного, великого Роба Форда", - написав президент США.

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За словами Трампа, Америка "десятиліттями тягнула Канаду на собі, але більше цього не буде".

"США завжди будуть набагато більшими, багатшими й сильнішими за Канаду", - йдеться в його повідомленні.

Також президент США нагадав, що начна частина електроенергії, нафти й газу, які отримує Канада, транспортується через США.

"Рівень безробіття в Канаді зараз становить 10% і стрімко зростає. Їхній бізнес тікає до Сполучених Штатів, і все це через їхню провальну політику та некомпетентне керівництво!", - вважає очільник Білого дому.

При цьому, Трамп підкреслив, що без США Канада б не вижила, оскільки вони беруть гроші від цієї країни.

"Через своє нинішнє погане керівництво, насамперед губернатора Карні та його прислужника Форда, їм більше не дозволять і надалі користуватися США – їхнім ключем до виживання. Хтось має змусити цих клоунів "стати в стрій", інакше наслідки для Канади будуть набагато гіршими!", - пригрозив американський лідер.

Канада та США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що США в суботу, 22 серпня, ввели 50-відсоткові мита на частину канадських товарів після того, як два давні союзники не змогли досягти торгової угоди. Reuters зазначає, що Вашингтон і Оттава звинувачують одне одного у зриві багатоденних перемовин. Мита набули чинності одразу після півночі (06:00 за київським часом) і стосуються канадських товарів на суму близько 20 млрд дол., зокрема дерев'яних хокейних ключок, якими сьогодні майже ніхто не користується. Прогнозується, що для найбільшого торгового партнера США після Мексики ці мита не стануть економічним переломом, оскільки вони охоплюють трохи більше 5% канадського експорту до США.

Також ми писали, що Карні зазначив, що нова хвиля американських 50-відсоткові мит на канадські товари - це "прорахунок" з боку Вашингтона. Карні повідомив, що відмовився від угоди зі США, оскільки не був готовий "пожертвувати суверенітетом Канади". Прем'єр-міністр Канади проінформував, що діятиме симетрично, й з 8 вересня запровадить мита. Він пообіцяв, що найближчими днями буде оприлюднено подробиці цих нових тарифних заходів. Як уточнює медіакомпанія CBC, мита торкнуться молочної промисловості, металургії, целюлозно-паперової промисловості, а також сфер побутової техніки та електроніки.

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