Військові навчання Коаліції охочих проведуть в жовтні-листопаді, - Макрон

Восени близько 1,5 тисячі військовослужбовців із Великої Британії та Франції прибудуть до Польщі для участі в міжнародних навчаннях країн коаліції.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що спільні повномасштабні військові навчання Коаліції охочих, заснованої під проводом Великої Британії та Франції, відбудуться в жовтні-листопаді поточного року, повідомляє Суспільне Новини.

Видання розповіло, що під час зустрічі коаліції в Києві Макрон згадав про плани провести такі навчання в контексті пріоритетів союзників у підтримці України, зокрема надання їй гарантій безпеки після звершення війни.

"Дуже важливо продовжувати демонструвати нашу рішучість і готовність, коли йдеться про гарантії безпеки, які ми, вирішили. І повномасштабні навчання, які будуть проведені нашою коаліцією у жовтні та листопаді, продемонструють її оперативну готовність та здатність діяти після припинення бойових дій, і це дуже важливо. Це один з ключових елементів відповідних переговорів, коли Україна вирішить їх провести. І надзвичайно важливо, щоб ми працювали колективно над цим", - заявив Макрон.

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Видання уточнило, що мова йде про навчання, які були анонсовані на попередній зустрічі Коаліції охочих у липні. Тоді стало відомо, що восени близько 1,5 тисячі військовослужбовців із Великої Британії та Франції прибудуть у вересні до Польщі для участі в міжнародних навчаннях країн коаліції.

Допомога Україні від країн партнерів

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Еммануель Макрон виступили за посилення санкцій проти "тіньового флоту" РФ. Бернем наголосив, що "потрібно зупинити запуски ракет Росією за допомогою санкцій, які перерізають їхні військові ланцюги постачання". Президент Франції Еммануель Макрон, який долучився до засідання в режимі онлайн, також підкреслив необхідність посилення тиску на Росію. Макрон наголосив, що необхідно подвоїти спільні зусилля щодо санкцій та обмежувальних заходів, а також покращити координацію.

Також ми писали, що Бернем пообіцяв, що Велика Британія надасть Україні сильнішу підтримку. Прем'єр Британії пояснив, що мова не йде тільки про протиповітряну оборону, а й про те, аби взагалі зупинити запуск Росією її ракет. Британія буде сприяти й розробці нових технологій та поглибленні співпраці з Україною.

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