ССО уразили останній великий нафтохім 'Газпрому', який цього року ще не зазнавав ударів

Це підприємство знаходиться на відстані близько 1,5 тис км від кордону України.

Українські захисники успішно уразили один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії в місті Салават. Цього року цей нафтохім ще не зазнавав атак з боку України. Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

"У ніч на 14 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно уразили "Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, розташований в місті Салават, Республіка Башкортостан", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ця місія відбувалася у взаємодії з підпільним повстанським рухом на російській території "Черная искра".

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Як зазначили в ССО, "Газпром нафтохім Салават" був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнав ударів у 2026 році.

"Дрони ССО успішно досягли своїх цілей. За попередніми даними, уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності заводу", - наголошується у повідомленні.

При цьому, уточнюється, що до підприємства дрони ССО подолали близько 1500 кілометрів.

Водночас, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, українським захисникам вдалося уразити два російській НПЗ.

Окрім нафтопереробного комплексу "Газпром нафтохім Салават" ще уражено нафтопереробний завод "Афіпський" у Краснодарському краї.

У Салаваті проєктна потужність переробки становить близько 10 млн тонн нафти на рік. Комплекс виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується для забезпечення потреб економіки та військової машини держави-агресора.

Після ураження НПЗ "Афіпський" pафіксовано пожежу в районі підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Як нагадали у Генштабі, Афіпський НПЗ має проєктну потужність близько 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії, забезпечуючи виробництво моторних палив і компонентів для потреб держави-агресора. Задіяний у забезпеченні російської армії.

Ураження району перевантаження кораблів, танкерів, суховантажів та інших військових об'єктів ворога

Генштаб повідомляє, що ще уражено район перевантаження кораблів у районі Геленджика Краснодарського краю, який використовується для перевалки російської нафти та забезпечення функціонування морської та військової логістики ворога.

Утім, ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Також уражено п'ять танкерів, п'ять суховантажів та рейдовий буксир в акваторії Азовського моря.

Зокрема, танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Суховантажні судна та буксир забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника.

Окрім того, уражено склад боєприпасів противника у Донецьку та логістичний хаб у Луганську.

Дрони атакували НПЗ "Газпрому" в Башкортостані - подробиці

Як повідомляв УНІАН, за словами очевидців, у місті Салават (Башкортостан) у ніч на 14 липня пролунала серія вибухів. На фото та відео, опублікованих у мережі, можна побачити стовпи диму, що піднімаються над НПЗ.

У вересні 2025 року НПЗ у Салаваті двічі потрапляв під удари українських дронів, але, за даними місцевої влади, атаки нібито не вплинули на роботу заводу.

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