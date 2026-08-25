'Військового рішення не існує': США закликали Україну та Росію повернутися до переговорів

Водночас США в Радбезі ООН наголосили, що залишаються відданими майбутньому України.

Заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа заявив, що Росія та Україна мають припинити атаки по цивільних обʼєктах та повернутися за стіл перемовин. Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок до Дня Незалежності України, цитує "Укрінформ".

За його словами, США повторюють заклик президента Дональда Трампа щодо негайного припинення вогню та добросовісних перемовин для закінчення конфлікту між РФ та Україною.

Негреа наголосив, що кількість жертв продовжує зростати після кожного обстрілу.

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"Ми закликаємо обидві сторони припинити будь-які удари, які завдають шкоди цивільним суднам або створюють загрозу їхньому пошкодженню. Безглуздо продовжувати проливати кров невинних цивільних, коли військового вирішення цієї війни не існує", - наголосив посадовець.

Тому він вважає, що Росія та Україна мають "повернутися до переговорів", а також додав, що США "відіграватимуть будь-яку конструктивну роль, яку зможуть, щоб сприяти переговорам між Москвою та Києвом для досягнення цього результату".

Крім того, Негреа запевнив, що США залишаються відданими майбутньому України як суверенної та квітучої держави.

Мирні переговори - останні новини

Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що передумов для оптимізму щодо мирного врегулювання немає. Він не назвав конкретних умов, за яких Москва могла б вважати, що передумови для мирного врегулювання з'явилися.

"Наразі у зв’язку з позицією київського режиму таких передумов для оптимізму щодо мирного врегулювання немає. Динаміка на фронтах добре відома. Про неї неодноразово говорив глава держави, Верховний головнокомандувач. Спеціальна військова операція триває", - наголосив Пєсков.

Водночас перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця пояснив, чому Путін не хоче зараз мирних переговорів. За словами політика, російський диктатор вважає, що українці не зможуть пережити зиму.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і... до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо вважатиме, що українці не настільки сильні.., щоб пережити цю зиму", - сказав він.

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