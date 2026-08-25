Прем'єр Британії поїде до Трампа за ракетами Patriot для України, - Bloomberg

Прем'єр Великої Британії впевнений, що нинішні труднощі України, пов'язані з недостатнім запасом ракет-перехоплювачів, "можна вирішити".

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем має намір разом з іншими європейськими лідерами відправитися до США у вересні, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні ракети Patriot перед зимою. Про це Бернем заявив в інтерв'ю Bloomberg у Києві.

Це буде його перша поїздка до США з моменту вступу на посаду прем’єр-міністра.

"Я з нетерпінням чекаю на поїздку до Нью-Йорка у вересні. Я ще не підтвердив усі деталі, але, ймовірно, я поїду, особливо після сьогоднішнього обговорення… Виїжджаючи сьогодні, я цілком чітко розумію, що мені потрібно зробити в найближчі кілька тижнів", – сказав він.

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При цьому прем’єр Великої Британії наголосив, що виїжджає з України з почуттям "справжнього оптимізму" щодо того, що нинішні труднощі Києва із захистом від російських балістичних ракет через низький запас ракет-перехоплювачів "можна вирішити".

Він зазначив, що європейські лідери розглядають можливість проведення ще однієї зустрічі "Коаліції охочих" у рамках Генеральної Асамблеї ООН для забезпечення поставок американських комплексів перехоплювачів та запасів з інших країн.

Бернем наголосив, що інші європейські країни, які мають ракети Patriot, необхідні Україні, повинні активізувати свої дії.

"Є й інші гравці, які могли б допомогти, і на яких ми маємо вплив", – сказав він, при цьому наголосивши, що "це буде рішення, яке вимагатиме багатьох рівнів і переговорів".

Допомога від Великої Британії

Прем’єр Великої Британії Енді Бернем офіційно підтвердив початок спільної роботи з Україною та передачу технологій для створення крилатих ракет Storm Shadow/Scalp.

Крім того, він просить британську промисловість підтримати європейський проєкт протиракетної системи FREYJA, щоб створити менш дорогу альтернативу американським системам Patriot для перехоплення балістичних ракет.

Як зазначають ЗМІ, надання Україні дозволу на використання технологій для виробництва ракет Storm Shadow/Scalp – це скоріше політичний жест, спрямований на США, а не реальна військова допомога. Він має на меті підштовхнути Трампа надати Україні ліцензії на Patriot.

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