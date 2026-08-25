Іран намагався вбити одного з моїх синів, - Нетаньягу

За даними, старший син Нетаньягу, Яїр, мешкає в Маямі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у понеділок, 24 серпня, що Іран намагався вбити одного з його синів, але не надав жодних подробиць щодо того, коли саме нібито відбувався цей замах, на якого саме сина він був спрямований і наскільки близько він був до реалізації, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що заява Нетаньягу підкреслює загострення напруженості з моменту початку у лютому американо-ізраїльської війни проти Ірану, під час якої було вбито Верховного лідера аятолу Алі Хаменеї та інших високопоставлених іранських керівників.

В статті додається, що Нетаньягу, чия коаліція відстає в опитуваннях громадської думки за два місяці до загальних виборів 27 жовтня, висловив цю заяву в телефонному інтерв’ю ізраїльському 14-му каналу.

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Він відреагував на повідомлення про те, що одна з ізраїльських служб безпеки відмовилася забезпечити охорону політичному супернику напередодні загальнонаціонального голосування.

"Що стосується моїх синів. Тут, на мою думку, є щось цілком неймовірне, так. Іран взяв на приціл одного з моїх синів. Іран намагався вбити одного з моїх синів, тому така охорона – це не розкіш", – заявив Нетаньягу.

Видання додало, що прем'єр-міністр Ізраїлю не надав жодних додаткових подробиць щодо нібито задуму або того, наскільки близько Іран був до реалізації. Також неясно, про якого саме зі своїх синів він говорив. За даними, старший син Нетаньягу, Яїр, мешкає в Маямі.

Нетаньягу також зазначив, що повідомив голові служби безпеки "Шін-Бет" Давиду Зіні про необхідність забезпечення належної охорони будь-якому кандидату на посаду прем’єр-міністра.

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Зіні відмовився забезпечити охорону Гаді Ейзенкоту та повідомив виборчій комісії країни, що жодного замаху на нього не існує.

Погрози Трампу

Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль поділився зі США розвідувальними даними, які розкривають новий план Ірану щодо вбивства президента США Дональда Трампа. Трамп, виступаючи перед журналістами в Анкарі, натякнув на загрози своєму життю. Зокрема, очільник Білого дому підтвердив, що його хочуть усунути. Іран протягом багатьох років відкрито заявляв про намір помститися Трампу за вбивство Касема Сулеймані, високопоставленого генерала Корпусу вартових ісламської революції. Окрім цього, на похоронах вбитого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї іранці скандували гасла про смерть Трампа, а також розгорнули банер з написом "Ми вб’ємо Трампа".

Також ми писали, що в Іраку оголосили винагороду за вбивство президента США. Зокрема, 10 мільйонів доларів обіцяють виплатити будь-якій людині, організації чи установі, яка здійснить замах на американського лідера. За даними, винагороду оголосило проіранське іракське збройне угруповання "Ісламський опір в Іраку". Замах на Трампа має стати помстою за вбивство у 2020 році іранського генерала Касема Сулеймані та заступника командувача іракського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. Обидва загинули в Багдаді внаслідок удару американського безпілотника.

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