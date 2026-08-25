Росія атакувала міжнародний пункт пропуску з Молдовою: рух перекрито

Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру, зайнялася пожежа.

Сьогодні вночі, 25 серпня, Росія атакувала ударними БпЛА типу Shahed міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", що в Одеській області на кордоні з Молдовою. Про це заявила пресслужба Південного регіонального відділення ДПСУ.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру пункту пропуску. Пожежу вже локалізували рятувальники.

Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено, про що повідомлено молдовську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.

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"Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону", - попереджають прикордонники.

Росія почала бити по пунктах пропуску

Як писав УНІАН, у ніч на 21 серпня росіяни здійснили атаку ударними безпілотниками типу Shahed по території Болградського та Ізмаїльського районів Одеської області. Сталося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки", де було пошкоджено будівлі та конструкції. Виникли пожежі. Рух транспорту та осіб через цей пункт пропуску певний час не здійснювався.

Напередодні, під час масованої атаки 20 серпня росіяни також атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

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