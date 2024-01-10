Йтиметься про безпеку, інтеграцію до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з робочим візитом у Литві. Про це він повідомив у Telegram. Також президент зазначив, що відвідає Естонію та Латвію.

"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс", - написав Зеленський.

Він зазначив, що матиме перемовини з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сейму Литви, зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

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"Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки", - зазначив президент України щодо питань, які обговорюватимуться під час зустрічей.

Він наголосив, що від України висловить велику вдячність за безкомпромісну підтримку нашої дердави впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення.

Президент Литви попередив про війну між РФ та НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Російська Федерація може напасти на НАТО. Це стане реальністю, якщо Україна не вистоїть.

За його словами, при сприятливому сценарії, Росія вже через п'ять років буде представляти загрозу країнам Альянсу.

В інтерв'ю каналу TV3 він зазначив, що ні в кого немає остаточної відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися і коли вона може повернути свій погляд у бік НАТО. При цьому додав, що це багато в чому залежатиме від сценарію війни в Україні- якщо Кремль не досягне своєї мети в Україні, то не зможе воювати на інших фронтах. Крім того, політик вказав, що напад РФ на НАТО "міг би статися", якби Захід відвернувся від України.

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