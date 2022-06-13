Організм людини також може бути тривалим носієм холери, без ознак хвороби.

В Маріуполі окупанти видають своїм військовим спеціальні таблетки, щоб убезпечити від холери.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив імунолог Федір Лапій, відповідаючи на запитання, чи розуміють російські загарбники, що поширення холери в Маріуполі також загрожує їхнім військовим, співробітникам російського МНС та всім, хто спілкується з окупантами.

Він зауважив, що окупантам абсолютно байдуже до звичайних цивільних мешканців Маріуполя, але про військових вони потурбувались.

"Про своїх вони (окупанти - УНІАН) дбають, їм видають спеціальні таблетки для очищення води. Тому що основна проблема для війни, для того, щоб холера поширилась - це недоступність до чистої питної води", - зазначив Лапій.

Він пояснив, що попередити розповсюдження холери можна було б кип’ятінням води.

"Але як кип’ятити, якщо у вас немає вдома газу. Якщо все кип’ятіння зводиться до вулиці та до дров. Ми знаємо, що люди за чистою питною водою в Маріуполі записуються на кілька днів вперед. Таким чином, є значне обмеження доступності до цієї води", - наголосив імунолог.

Він нагадав, що холеру легше попередити, адже для того, щоб вилікуватись, потрібно мати доступ до певних ліків та медичної допомоги.

"Всі чудово розуміють, що в Маріуполі з медичною допомогою є проблема", - підкреслив Лапій.

Імунолог зауважив, що нині інформація про стан справ з холерою в окупованому росіянами місті для українських фахівців дуже обмежена.

"Ми лише маємо певну аналітичну інформацію та наші грунтові теоретичні знання. Тому з теоретичного міркування, в Маріуполі раніше вже були спалахи холери. Збудником холери є вібріон - бактерія, яка періодично виявлялася в водах біля Маріуполя, тобто в Азовському басейні та в басейні Чорного моря. Але останні роки - це була бактерія, яка не виділяла токсини. Це означало, що ситуація була благополучна, і все було під контролем", - констатував Лапій.

Він зауважив, що особливий ризик розповсюдження холери в тому, що інфраструктура Маріуполя зруйнована та замінована, а каналізаційні води не очищуються.

"Зважаючи на те, що каналізаційні води не очищуються, що поховання є масовими через вбивства російськими окупантами мирного населення, і це є стихійні поховання, …існує ризик потрапляння в грунтові води, в води моря, через те, що не працюють очисні споруди", - сказав Лапій.

Імунолог додав, що ембріон холери дуже стійкий, тому в організмі морських тварин він може довгі місяці перебувати в здатності до зараження.

"Організм людини також може бути тривалим носієм холери, без ознак хвороби. Тож, як раз такі от випадки, коли є носійство (ембріона холери - УНІАН), коли є легкий перебіг хвороби, вони є найбільш небезпечні щодо поширення", - підсумував фахівець.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в Маріупольській міськраді заявили, що епідемічна ситуація в місті з кожним днем погіршується. Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря можуть призвести до масового зростання інфекційних захворювань. Холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі близько 10 тис. маріупольців до кінця цього року.

Окупанти не змогли відновити водопостачання у Маріуполі і встановили мобільні душові намети. Через відсутність водопостачання у місті можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань.

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