У разі запуску залізниці це значно спростить логістику для постачання товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту в Донецькій області.

Окупаційна влада в прискореному темпі намагається відновити залізничну колію в Маріуполі.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, залізниця потрібна окупантам для повноцінного відновлення роботи порту.

"В разі запуску залізниці, це значно спростить логістику для постачання товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту в Донецької області. Також залізниця прискорить вивезення пограбованого по окупованих територіях. Тому й поспішають", - зауважив Андрющенко.

За його словами, зараз відновлюють частину залізниці вздовж заводу "Азовсталь".

"Частина колії в районі Сартани та в районі Залізничного вокзалу Маріуполя вже майже в робочому стані", - додав радник мера.

Нагадаємо, що РФ у 2014 році вдерлася на частину Донецької та Луганської областей та підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Після чого бойовики неодноразово говорили про захоплення всієї території Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі окупанти планують будівництво модульних багатоквартирних будинків для жителів міста. В декількох сотнях метрів від будинків російські війська готують лінію оборони, включаючи окопування важкої техніки, таким чином використовуючи маріупольців як живий щит.

Вас також можуть зацікавити новини: