У них нібито виявили "важкі травми".

В Москву з території Луганської та Донецької областей вивезли 300 українських дітей. Офіційна причина - "лікування важких травм", які у них нібито виявили при огляді.

Такою інформацією поділився прес-центр Луганської обласної військової адміністрації в Telegram. У повідомленні ОВА сказано: "До Москви доставлено на "лікування" 300 дітей з Луганщини та Донеччини. Це офіційні дані від керівництва цього міста. Важко уявити, скільки дітей з нашого регіону під приводом госпіталізації депортовано в Інші населені пункти РФ".

Як повідомили в ОВА, восени виїзні бригади російських медиків проводили обстеження юнаків та дівчаток майже в кожному населеному пункті Луганщини. Місцями вчителі навіть збирали кошти з дітей за можливість пройти огляд.

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"300 з них відправлено в московські стаціонари. Нібито при виявленні "серйозних травм" першу допомогу їм надали ті ж медпрацівники, які діяли на виїзді", — додали в ОВА.

Росія депортує українських дітей

Директор громадської організації Східна правозахисна група Віра Ястребова в грудні розповіла, що в Росії офіційно виділили кошти на "медичну фільтрацію" 82 тисяч українських дітей. У Луганській ОВА розповіли якраз про один із випадків такої депортації.

На початку листопада в Центрі національного спротиву порахували, скільки дітей вивезли з України до РФ після повномасштабного вторгнення. Підсумкова кількість перевищила 10 тисяч. Причому викрадають не тільки сиріт, а й дітей з батьками.

Окупанти в кінці жовтня відмовлялися повертати сім'ям хлопчиків і дівчаток, яких вивезли в табори на території РФ.

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