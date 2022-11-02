Росіяни вивозять в РФ не тільки сиріт, а й тих, у кого є батьки.

Російські окупанти з 24 лютого вивезли на територію Росії близько 10 тисяч українських дітей. Загарбники викрадають не тільки сиріт, а й дітей, які живуть з батьками.

За даними Центру національного опору, росіяни вивозять дітей з інтернатів і не повертають їх. При цьому окупанти викрадають дітей, які живуть з батьками.

"Їх вивозять на "оздоровлення" в дитячі табори в Росії, після чого не повертають батькам. Ця ситуація необхідна Кремлю, щоб змусити батьків виїхати за дітьми на територію Росії і залишити свій будинок", - йдеться в повідомленні.

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Після виїзду на територію РФ люди не можуть повернутися в свої будинки на тимчасово окупованих територіях України, тому що росіяни ввели "воєнний стан. Крім того, зазначено, що українських дітей вивозять у віддалені райони Росії - в Ленінградську, Волгоградську, Новосибірську, Тюменську області.

"Пропаганда використовує крадіжку дітей у своїх цілях, розповідаючи про те "як врятували їх від нацистів". Хоча насправді йдеться не про порятунок дітей від бойових дій, адже ще раз зауважимо - їх не повертають українській стороні. Йдеться саме про викрадення, з подальшою асиміляцією серед росіян. Тобто за фактом знищення цілого прошарку українського населення, що і є геноцидом в міжнародному праві", - підсумували в ЦНС.

Росія викрадає дітей в Україні - що відомо

Російські окупанти викрадають та вивозять до РФ українських дітей під різними передогами. Так, 27 сиріт віддали в квітні в сім'ї росіян в Підмосков'ї.

За словами заступника Голови Комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики Павла сушка, станом на 1 вересня щонайменше 557 тисяч дітей незаконно вивезли на територію Росії.

11 вересня в Україну повернули з Росії 31 дитину, яких раніше поховали загарбники. 2 жовтня стало відомо, що окупанти вивезли в Московську область ще 76 дітей-сиріт з Луганської області.

27 жовтня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що росіяни не пускають додому дітей з Херсонської області, яких вивезли на так званий "відпочинок" і в табори на територію РФ.

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