Після неї на окупованих територіях дітей відправляють в Росію.

Потенційними жертвами примусової депортації в РФ можуть стати 82 тисяч українських дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Медіацентрі Україна — Одеса повідомила директор громадської організації Східна правозахисна група Віра Ястребова. За її словами, російські окупанти примусово вивозять українських дітей, організувавши так звану "евакуацію" дитячих будинків до РФ.

Також примусово вивозять дітей, які позбавлені під різними приводами батьківського піклування окупаційними адміністраціями, тобто після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. "Дітей фактично викрали", - сказала Ястребова.

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За її даними, таких українських дітей концентрують на окупованій території, де проводять медичні догляди, на що в Росії офіційно передбачені кошти. Зокрема, кошти призначені на "медичну фільтрацію" 82 тис. дітей з окупованих територій України, в тому числі з Запорізької області та Херсонщини.

"Ці 82 тис. – потенційні жертви цієї депортації", - підкреслила правозахисниця.

Вона додала, що раніше в РФ не виявляли зацікавленість у здоров’ї українських дітей на окупованій території. Це почалося після того, як вивезених раніше в РФ та відданих там на усиновлення неповнолітніх почали повертати нові батьки. Як пояснила Ястребова, при цьому вони посилалися на поганий стан здоров’я малечі та підлітків.

"На це медичне тестування Росія виділила більш ніж 353 млн рублів. Термін визначено для цієї фактично медичній фільтрації з 1 листопада по 31 грудня 2022 року", - сказала вона.

Правозахисниця вважає, що в містах концентрації дітей на окупованих територіях після "медичної фільтрації" здорових відправляють у Росію, а тих, в кого є якісь вади зі здоров’ям, залишають.

У Росії створена спеціальна база, в яку вносять дані вивезених українських дітей, повністю змінюючи анкетні дані, щоб справжні родичі не могли їх розшукати.

Як вважають правозахисники, таким чином в РФ хочуть виправити свою демографічну ситуацію, бо через війну, розв’язану проти України, гине багато російських солдат.

За словами Ястребової, у РФ створені табори утримання, де з українськими дітьми проводяться певні заходи, починають процес оформлення російського громадянства тощо. Вона підкреслює, що в подальшому маленьких українців будуть використовувати як біологічний матеріал, "вирізавши з мозку" історичну пам’ять.

"Станом на 29 листопада у РФ в’їхало 4 млн 466 громадян України, з них 715 тис. 934 дитини", - повідомила Ястребова.

Вона пояснила, що серед цих дітей є й ті, що в’їхали з батьками, а цифри - офіційні, які були озвучені самою РФ.

Депортація українців

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що на початок грудня щонайменше 2 мільйони 800 тисяч українців були депортовані або вимушені виїхати на територію Російської Федерації.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що окупанти вивозять з області дітей у Чечню, щоб там проводити їм "патріотичне виховання".

У Офісі генпрокурора повідомляли, що колишній військовий, який зрадив Україну, вивіз з Київської області в Білорусь неповнолітнього хлопця.

Наприкінці листопада у Херсонській міській військовій адміністрації з'ясовували, куди окупанти вивезли дітей з території області.

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