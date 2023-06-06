Воєнний злочин РФ наражає на загрозу тисячі мирних українців, зазначив генсек Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував терористичний акт Росії на Каховській ГЕС.

Як зазначив Столтенберг у Twitter, воєнний злочин окупантів наражає на ризик тисячі мирних жителів та знищує екологію місцевості.

"Руйнування Каховської греблі сьогодні наражає на ризик тисячі мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни Росії в Україні", - написав Столтенберг.

Росія підірвала Каховську ГЕС

В ніч на 6 червня Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго" підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення і більшість з них - тимчасово окуповані ворогом. Евакуацію ускладнює розмиття доріг.

Характер ушкоджень свідчить, що дамбу підірвали зсередини. Про жодні ракетні удари не може йти мова. Станом на 11:00 наслідки підриву Каховської ГЕС контролюються. Жоден з населених пунктів не пішов під воду.

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